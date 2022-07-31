■ Kıdem tazminatımı alarak işimi sonlandırdılar. Tazminat hangi şartlara göre hesaplanıyor? F.P.
İş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (Sürekli ve düzenli ödenmek şartıyla yol parası, yemek parası, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Tazminat hesaplamaları konusunda, www. datassist.com. tr adresinde yer alan hesaplamalar bölümünden yararlanabilirsiniz.
■ Ali bey, maaşlarımızdaki artış zamanlarında yapılacak artışlar hemen uygulanmıyor. Bu durum tazminatımızı alarak işten ayrılmamızı sağlar mı? Mahmut TOK
Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.
Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?
■ Kıdem tazminatımı alarak işimi sonlandırdılar. Tazminat hangi şartlara göre hesaplanıyor? F.P.
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