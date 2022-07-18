Engeli olanlara erken emeklilik | 18 Temmuz 2022

■ Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? K.S.

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

■ 23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK günüm var. 18 askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olurum? S.C.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997, ne zaman emekli olurum? N.Ö.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.