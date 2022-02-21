Ölüm aylığı alanlar çalışmaya başlarsa

Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı alıyor. İşe girmesi ya da kendi çalışmasından dolayı emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir mi?

Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir.

Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer.

Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın yüzde 75 oranında aylık almaktadır.

İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50'ye düşecektir.

Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine yüzde 50'dir ve işe girmesiyle herhangi bir düşme yaşamayacaktır.



1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, 1996'da çıraklık okulundan girişim var, emekliliğe etkisi olur mu? E.G.

1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz.

Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz.

Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan doğumdan önce tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa borçlanma yapabilmekte. 2005'teki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.