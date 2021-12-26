Ücretsiz izin onaysız olmaz | 26 Aralık 2021

İşveren, kendi isteğiyle çalışanlarını yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi? İsmi Saklı

Yıllık iznin kullanım süresini belirlemek işverenin insiyatifinde olduğundan işveren yıllık izine gönderebilir. Ücretsiz izin ise karşılıklı mutabakatına bağlı olduğundan tek taraflı uygulama olanağı bulunmamaktadır. İşçi de işveren de mutabakat olmadan karar veremiyor. İdari izin ise işverenin inisiyatifine bağlı olup, yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi ücret ödemesi yapılması gerekir.

İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan ödeneğim yanar mı? K.A.

İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bilgi vermeleri gerekmektedir. İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bildirenlerin ödenekleri "yeni işe başlama" nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılmakta. Ancak işe girdiğiniz halde bunu bildirmezseniz size verilen tüm paralar faiziyle alınır.