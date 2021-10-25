Kursiyerlik süresi tazminatta sayılır mı? | 25 Ekim 2021

Geçen yıl bir işyerinde İŞKUR tarafından 3 aylık süreyle çalışmaya başlatıldım. Sonra aynı işyerinde çalışmaya devam ettim. Geçen hafta çıkışımı verdiler. Tazminata hak kazanabilmem için gereken 1 yıllık süreye İŞKUR'un süresi dahil mi? Ayrıca 7 bin lira maaş alıyordum ama sigortam asgari ücret üzerinden gösteriliyordu. Bu şekilde de bir hakkım söz konusu olabilir mi? E.K.

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında, bir işyerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilir. Böyle olunca, kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez. Sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise Maliye Bakanlığı ve SGK'ya ihbarda bulunabilirsiniz.

1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. 1280 gün primim var. Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli. K.Temel

7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 günü tamamlayıp 01.12.2027'de emekli olabilirsiniz.