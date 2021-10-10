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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
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  • 10 Ekim 2021, Pazar

Yaş değişikliği emekliliği etkiler mi? | 10 Ekim 2021

05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2001 yılında 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşım hangisi olur? Y. NEŞE
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 85. maddesine göre malûllük, vazife veya harp malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsislerinde sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
Ancak nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması hâlinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır. Buna göre ilk defa 1998 yılında sigortalı olduğunuz tarihte nüfus kayıtlarındaki aşınız geçerli olacak sonradan yapılan yaş düzeltmesi emeklilik hesabında kullanılmayacaktır. Emeklilik için 05.10.1976 tarihi esas alınacaktır.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Yaş değişikliği emekliliği etkiler mi? | 10 Ekim 2021
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