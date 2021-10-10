05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2001 yılında 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşım hangisi olur? Y. NEŞE
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 85. maddesine göre malûllük, vazife veya harp malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsislerinde sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
Ancak nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması hâlinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır. Buna göre ilk defa 1998 yılında sigortalı olduğunuz tarihte nüfus kayıtlarındaki aşınız geçerli olacak sonradan yapılan yaş düzeltmesi emeklilik hesabında kullanılmayacaktır. Emeklilik için 05.10.1976 tarihi esas alınacaktır.
Yaş değişikliği emekliliği etkiler mi? | 10 Ekim 2021
05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2001 yılında 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşım hangisi olur? Y. NEŞE
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Hastaneye gidilen sürenin ücreti 09 Ekim 2021, Cumartesi Özel işyerinde çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden iş başı belgemizi...
- Askerden dönene maaş | 6 Ekim 2021 06 Ekim 2021, Çarşamba İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde...
- Doğum borçlanması emekli eder | 14 Eylül 2021 14 Eylül 2021, Salı 01.01.1980 yılından sigortalı bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Doğum borçlanması yaptığımda 3600 günüm tamamlanıyor....
- Mesai yaptırılacak işçinin onayı alınmalıdır | 11 Eylül 2021 11 Eylül 2021, Cumartesi Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkarıldım. Bu olay normal mi, ne...
- Ev işlerinde çalışanlar dikkat! | 3 Eylül 2021 03 Eylül 2021, Cuma Her hafta ev temizliğine gidiyorum. Ev işlerinde çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır? T. KOÇ Bu...
- Hastaneye gidilen sürenin ücreti
- Askerden dönene maaş | 6 Ekim 2021
- Doğum borçlanması emekli eder | 14 Eylül 2021
- Mesai yaptırılacak işçinin onayı alınmalıdır | 11 Eylül 2021
- Ev işlerinde çalışanlar dikkat! | 3 Eylül 2021
- Son 3,5 yıl emekliliği etkiler | 29 Ağustos 2021
- Kullanılmayan izin ücretleri ödenir | 22 Ağustos 2021
- Tazminat ödenmezse...
- Sözleşme dışı iş yaptırılamaz | 20 Ağustos 2021
- Sözleşmesinde süre bulunanlar dikkat! | 16 Ağustos 2021