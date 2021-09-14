Doğum borçlanması emekli eder | 14 Eylül 2021

01.01.1980 yılından sigortalı bayanım. 10.03.1965 doğumluyum. Doğum borçlanması yaptığımda 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim? N.T.

Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz. Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaşkademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 3 çocuğa borçlanıp, 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak prim gün sayısını tamamlayın ve hemen emeklilik talebi verin.

1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup, henüz ödenmemiştir. R.A.

İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.