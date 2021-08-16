Sözleşmesinde süre bulunanlar dikkat! | 16 Ağustos 2021

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkartması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? Ahmet H.

İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmanın şartları vardır. İşe iade davası 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi bulunan, iş sözleşmesi de belirsiz süreli olan işçi tarafından açılabilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.

Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor. Ancak iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.