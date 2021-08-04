İşyerinin taşınması tazminat nedeni sayılır mı? | 4 Ağustos 2021

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alabilir mi?

İşin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? A.Ç.

İş sözleşmesinde ve toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Adınıza işyeri olması ancak sözleşmenizde işyeri açamaz diye bir ibare varsa bu size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımında farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni işyerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ- Kur'a geçmek zorunda değildir. Kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken iş yeri açması bağkur primi ödemesini gerektirmez.