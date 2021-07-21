Askerlik borçlanması emekliliği etkiler | 21 Temmuz 2021

23.11.1969 doğumlum. 25.05.1992'de 25 gün SSK var. Daha sonra 06.12.1992'de esnaf Bağ-Kur'lu oldum. 1989-1990 arası askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yapsam fark eder mi? Ne zaman emekli olabilirim? S.Y.

SSK'lı olarak ilk işe girişiniz, 25 günlük priminiz ve daha sonraki 06.12.1992 tarihli Bağ-Kur girişiniz ve toplam hizmetleriniz ile birlikte yine Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gününüz tamamlanmış. Ancak 53 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 23.11.2022 olacaktır. Fakat askerliği ödemeniz emeklilik tarihinizi etkileyeceğinden askerliği borçlanmanız halinde 52 yaşa tabi olabilir ve tam bir yıl önce yani 23.11.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz. SSK'dan emeklilik durumunuza bakacak olursak; askerliği 18 ay değil de 12.5 aylık borçlanarak yine 52 yaşından emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olma şansına sahip değilsiniz. SSK'lı olarak emekli olabilmeniz için de yine son 3.5 yıl yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekmektedir.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? R.K.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.