İşçi yasaklara uymak zorunda | 21 Nisan 2021

İşçilerle yaptığımız protokolde sigara içme yasağı ile ilgili özel madde koyduk. Ancak bazıları sigara içiyor. Bu işçileri tazminatsız çıkartabilir miyiz? M.Y.

Bir işyerinde sigara içme yasağı uygulanıyorsa ve işçinin yasağın söz konusu olduğu bölgelerde sigara içtiği tespit edilmişse, tazminatsız olarak işten çıkartılabilir. Yargıtay bu konuda çoğu kez işçileri haksız bulmuştur.

İşçiye getirilecek sigara içme yasağının hukuki bir değer taşıyabilmesi için mevzuat, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi ile konulmuş olması gerekir. Bunlar dışında, işverenin yönetim hakkına dayanarak tek taraflı bir irade ile sigara içme yasağı koyabilmesi olanağının varlığı tartışılabilir.

Özel sektörde çalışıyorum. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor. İşçinin mazeret izni hakkı yok mu? K.A.

İşçilerin mazeret izinleri şunlardır: İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin, işçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır. Bunun dışında belirttiğiniz şekilde işi olana mazeret izni olarak başka uygulama bulunmamakta.