Ne zaman emekli olurum? | 1 Mart 2021

15.01.2003 sigorta girişim, 19.11.1979 doğumluyum, 5300 gün prim günüm var. Cevdet Ş.

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam emeklilik, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. 60 yaşınızdan önce emekli olamazsınız. En az 4500 günü tamamlamalısınız. 60 yaşınız 19.11.2039 tarihinde dolacak.

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. Z.K.

İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

01.01.1964 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1989, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Ö.Y.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.01.2024 tarihini beklemelisiniz.