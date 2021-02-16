1800 güne emeklilik hakkı

Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? Malulen emekli olabilmek için hangi şartları taşımam gerekli ve kaç yaşında olmalıyım? 5...903502 Nolu SMS

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. İlgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır.

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ- Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? H. KAYA

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde 7000 günle emekli olabilirsiniz.

23.02.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.11.1998, 4505 günüm var. 15 yıl, 3600 günden emekli olma sansım var mı? Ne zaman emekli olurum? E.K.

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 17.5 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Tam emekli olabilmeniz için saydığımız üç şartın da oluşması gerekmektedir. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise; 60 yaşınızın tamamlanacağı 23.02.2034'ü beklemeniz gerekmektedir. 3600 günden bu tarihte emekli olabilirsiniz.

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? S. SEZER

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.