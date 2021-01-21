Ne zaman emekli olurum? | 21 Ocak 2021

10.03.1971 doğum tarihim, SGK girişim 01.01.1996. A.K.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5825 prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 55 yaşa tabi olabilir ve 10.03.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1978 doğumluyum, işe başlangıç tarihim 01.09.1998, toplam prim gün sayım 5530. G.Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 370 gün daha ödemeniz halinde prim gününüz tamamlanacak. Ancak 57 yaşınız 2035 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih, doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2035 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? A.D.

Sorunuzda şu anki prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız.3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 gününüz tamamsa 01.04.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.