Ne zaman emekli olurum? | 15 Ocak 2021

2003 sigorta girişim var, 21.04.1980 doğumluyum. Sağlam

7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

03.09.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Mustafa KILIÇ

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

1 Mart 1971 doğumluyum, 15.03.1995 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Sebahattin Y.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 10 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği borçlanıp öderseniz 1 Mart 2025, ödemezseniz 2026'da emekli olursunuz.

Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.01.1997. 6000 günüm var. Askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? K. CANSIZ

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış.