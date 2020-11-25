Ne zaman emekli olurum?

Eşim 1975 doğumlu, Eylül 2000 sigorta başlangıçlı, 4500 gün primi, yüzde 45 engelli raporu var. Eylül B.

Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı ve 19 yıl şartı tamamlanmış. Bu durumda eğer raporu varsa emeklilik talebi verebilirsiniz.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK giriş 03.06.1997. Ömer Faruk S.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Çavuşoğlu

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağ- Kur'luyum. Doğum tarihim 1972. Samet V.

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2024 yılında emekli olabilirsiniz.