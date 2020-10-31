Ne zaman emekli olurum?

İşe girişim 01.03.2002, 17.04.1978 doğumluyum, 5400 prim günüm var. Sami K.

60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. 1600 gün daha prim ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2038 tarihinde tam emekli olabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra hiç prim ödemeden de yine aynı tarihte kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.



01.01.1966 doğumluyum, ilk giriş tarihim 30.10.1991. M. KOCATEPE

25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 25 yıl ve yaş şartınız tamamlanmış. Bu durumda 5600 prim gün sayınız tamamlanır tamamlanmaz emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 prim günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.



18.02.1973 doğumluyum, başlangıç 04.03.1996. Emre UZUN

İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

3.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5750 prim günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 18.02.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.