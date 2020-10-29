Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz.
Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Murat YILMAZ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam 1 yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz 1 yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz 1 yıl kazanırsınız.
10.05.1979 doğum tarihim, SSK başlangıç tarihim 21.06.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay olarak yaptım. Toplam 5000 gün primim bulunuyor. Samet U.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız.
Bu durumda 10.05.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten sonra olduğundan, borçlanırsanız priminize eklenir ancak yaşınızı geriye çekmez.
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