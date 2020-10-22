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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Ekim 2020, Perşembe

Ne zaman emekli olurum?

01.01.1972 doğumluyum, işe giriş 17.07.1992. T. KAŞ
25 yıl, 53 yaş, 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamanız şartıyla 01.01.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

15.10.2004 tarihinde işe giriş yaptım ve aynı yerde çalışıyorum. 3500 gün primim var ve yüzde 60 2 dereceden engelim var. İbrahim K.
İşe giriş tarihi 05.08.2003 ile 30.09.2008 tarihi arasında olup 2 derece engeli olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim gün şartlarına tabidir. 18 yıl şartınız 15.10.2022 tarihinde, prim gün sayınız da 500 gün sonra dolacak. Prim gün sayınızın tamamlanması şartıyla 15.10.2022 tarihi itibariyle emekli olabilirsiniz.

15.03.1970 doğumluyum. Askerden sonra ilk işe girişim Ekim 1991 yılı, Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? H.B.
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 15.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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