Ne zaman emekli olurum?

■ 25.01.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 5900 gün SSK primim var. Aydın E.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız bu yıl dolacak, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 25.01.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

■ 10.03.1971 doğum tarihim, SGK girişim 01.01.1996. Arslan K.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5825 prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 55 yaşa tabi olabilir ve 10.03.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 1978 doğumluyum, işe girişim, 01.09.1998, toplam gün sayım 5530. Gökhan Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

2023 yılında 25 yıl şartınız, 370 gün daha ödemeniz halinde prim gününüz tamamlanacak. Ancak 57 yaşınız 2035 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih, doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2035 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Arif D.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla 3600 gününüz tamamsa 01.04.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. S. AKSOY

Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.