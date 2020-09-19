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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 19 Eylül 2020, Cumartesi

Ne zaman emekli olurum?

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 21.02.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? O.
KÖKSAL
Çıraklık girişi emeklilikte sayılmaz bu nedenle emeklilikte işe başlama tarihiniz 2005 yılı olarak hesaplanmaktadır. En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

01.03.1964 doğumluyum, Temuz 1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. F. KIZIL
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise;
3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

20.08.1984 doğumluyum. 12.06.2006 tarihli sigorta başlangıcım var. Kronik epilepsi hastasıyım. Yüzde 40 raporum var. 3300'den fazla prim gün sayım olmuş. Çalışma güç kaybım daha fazla olduğunu düşünmekteyim. Emeklilik zamanımı öğrenmek isterim. Ö.M.
Yüzde 40 oranındaki raporunuz ve 2006 tarihli girişinize göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.06.2026 tarihine kadar 1100 gün civarında prim ödeyip 4400 günü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim? 5...288030 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

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