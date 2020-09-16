Ne zaman emekli olurum?
Staj girişi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. 01.08.1998 işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi ve prim gün sayınızı yazmamışsınız.
Bu şartlarda 25 yılınız 2023'te dolacak. Bu tarihe kadar 5900 prim günü ve 57 yaş şartını tamamlayarak 2023 Ağustos ayında emekli olursunuz. Ancak işe başlangıcınız askerlikten sonra ise 14.5 ay askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Böylece 1 yıl önce emeklilik şansınız olur.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 prim günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? Mehmet A.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan, kısmi emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? T. GÜLEN
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 15 Eylül 2020, Salı 03.05.1968 doğumluyum. 20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim...
- Ne zaman emekli olurum? 14 Eylül 2020, Pazartesi Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi...
- Ne zaman emekli olurum? 13 Eylül 2020, Pazar 26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996...
- Ne zaman emekli olurum? 12 Eylül 2020, Cumartesi 01.06.1975 doğumluyum. 17.05.1991 tarihli sigorta girişim olup, 1995 yılında askere gittim. Askerlik borçlanabilir...
- Ne zaman emekli olurum? 11 Eylül 2020, Cuma ■ SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, 4000 prim günüm var. Sadık Y. 08.09.1999 tarihinden sonra...