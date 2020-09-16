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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 16 Eylül 2020, Çarşamba

Ne zaman emekli olurum?

01.10.1988 staj için, 01.08.1998 asıl iş için sigorta başlangıcım. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Yasin İ.
Staj girişi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. 01.08.1998 işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi ve prim gün sayınızı yazmamışsınız.
Bu şartlarda 25 yılınız 2023'te dolacak. Bu tarihe kadar 5900 prim günü ve 57 yaş şartını tamamlayarak 2023 Ağustos ayında emekli olursunuz. Ancak işe başlangıcınız askerlikten sonra ise 14.5 ay askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Böylece 1 yıl önce emeklilik şansınız olur.

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 prim günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? Mehmet A.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 2029 yılında yaştan, kısmi emekli olabilirsiniz.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? T. GÜLEN
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

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