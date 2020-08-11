Ne zaman emekli olurum?

■ 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? İ. GÜVEN

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

■ 23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim bulunuyor, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. İ. TAŞCI

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.

■ 1964 doğumluyum. 01.12.1989 sigorta girişim var. Askerlikten sonra sigortalı oldum. 540 gün askerlik borçlanmasını yaptım. Askerlik 540 gün dahil olmak üzere 5060 günüm var. Nokihan

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi iken, ödenmiş askerlikle beraber 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olmuşsunuz.25 yıl şartınız ile 51 yaş şartınız tamamlanmış. Ancak prim gün sayınız 390 gün eksik. Bu nedenle hiç ara vermeden prim ödemeniz halinde bir yıl, bir ay sonra emekli olabilirsiniz.

■ 1981 doğumluyum. Yüzde 82 engelliyim. 25.01.2002 girişliyim. İşe giriş rapor oranım yüzde 45. Cafer BAYRAM

Şu anki raporunuz yüzde 82 ise 1. derece engellisiniz demektir. Buna göre 15 yıl, 3600 prim gün şartlarına tabisiniz.15 yıl tamamlanmış. 3600 prim gün sayınız mevcut ise hemen emekli olabilirsiniz. Ancak raporunuz yüzde 45 ise 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda da 25.01.2021 tarihinde 19 yılınız dolacak. Bu tarihe kadar 4240 günü tamamlamanız şartıyla emekli olabilirsiniz.

■ 01.05.1980 doğumluyum. SSK başlangıcım 02.08.1996, prim günüm 5913. Ali AKÇAY

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün şartınız tamamlanmış ancak 01.05.2023 tarihinde 25 yıl şartınız, 01.05.2036 tarihinde de yaşınız tamamlanacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.05.2036 olacaktır.

■ Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilir miyim? Kadir A.

Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyetten emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır.

■ 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık girişim var, etkisi olur mu? Cevdet K.

1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değil.

Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.