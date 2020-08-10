Ne zaman emekli olurum?

26.02.1975 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.10.1997, 7 yıl Bağ-Kur'luydum. Şu an sigortalı bir işte çalışıyorum. 3600 günü tamamlasam emekli olabilmem mümkün mü? Murat YILMAZ

İşe girişinize göre 3600 prim gün sayısı ile emekli olma imkanınız var. Çünkü işe girişiniz 09.09.1999 tarihinden önce. İşe başlangıcı bu tarihten önce olanların 3600 prim günle emekli olma imkanı var. Ancak 3600 gün devreye girdiğinde emeklilik yaşı uzar. Bunu açmak gerekirse, 01.10.1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise sadece 5 aylık askerlik borçlanıp ödeyerek 56 yaş ve 5825 prim gün şartına tabi olup emeklilik yaşınızı 1 yıl öne çekebilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 5825 prim gün şartını tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 26.02.2031 olacaktır. 3600 günden kısmi emekli olabilmek için en az 3.5 yıl 4/a (SSK) kapsamında çalışarak 60 yaşınızın dolacağı 2035 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Görüldüğü gibi emeklilik primi düştüğünde yaş yukarı çıkıyor. Siz de tercihinizi buna göre yapmalısınız.

SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, primim 4000 gün. Ercan DURMUŞ

08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkekler 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. 2000 sonrasında işe girenlerde tam emekli olabilmek için en az 7000, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün gerekiyor.

01.03.1964 doğumluyum, 07.1986'da işe başladım, 2780 günüm var. Nuri KOÇ

3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Süleyman K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.