Ne zaman emekli olurum?

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Z.ŞEN

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz tam bir yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.



23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu. Askerliği borçlanmadım. Veysel G.

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.



23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ali ALTINTAŞ

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız bu yıl dolacak, 54 yaşınız 2028'de dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır.

İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.



01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. Süleyman A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.



20.12.1969 doğum tarihim, SGK giriş 03.06.1997. B.ŞİMŞEK

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.



01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Turan K.

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.

Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.



Dayım 1975 doğumlu. 1990 yılından çıraklık okulu kaydı var. Aynı sigorta numarasıyla 1997'de kamuda işe başladı. Şu anki primi 6300 gün.

Elif ECEM

Dayınızın, 1997 yılındaki işe başlangıç tarihi 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün sayısı tamamlanmış ancak emekli olabilmesi için yaş şartını da tamamlanması gerekmektedir.

Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilir. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değildir.



02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ- Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? Akkaya

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.