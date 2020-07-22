Ne zaman emekli olurum?
SSK girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 5675 günü tamamlayıp 54 yaşınızın dolacağı 01.03.2033 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün. 5...359507 Nolu SMS
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
15.01.1990 sigorta girişim, 5470 günüm var. 5...731802 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
İşe giriş askerden sonra ise sadece iki aylık askerlik borçlanması ile 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, prim gününüz de tamamlanmak üzere, bu durumda yaşınız tamamlanınca emekli olursunuz.
01.04.1975 doğumluyum, 01.10.1990 çırak olarak SSK girişim var. 10.10.1993'te prim ödememi yaptılar. 6 aylık SSK primim var.
1995'te askere gittim, 1996'da geldim, sonra hiç boşluk yok. M.D.
Çıraklık girişi emeklilikte sayılmaz.
1993 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Toplamda 5675 prim günü tamamlayıp 54 yaşınızın dolacağı 01.04.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe başlangıç tarihim 01.05.1999, doğum yılım 1980. 5...759420 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
1 Ocak 2001 sigorta başlangıç. 01.12.1969 doğumluyum. 1280 gün prime sahibim. Askerlik başlangıç Ağustos 1989. 5...661222 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp, 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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