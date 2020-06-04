1999’dan sonra işe girenler dikkat
15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü ödemiş olmak şartı bulunuyor.
Dolayısıyla sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz. Ayrıca 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günle emekli olamadıkları gibi, yine 15 yıl ve 3600 prim günü tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılarak tazminat hakkına da sahip olamıyor.
■ 01.05.1965 doğumluyum, 1977'den 152 gün SSK primim var. 2 tane çocuğum bulunuyor. Ne şartlarda ne emekli olabilirim? Toplu ödeme yapabilir miyim? 5...670908 Nolu SMS
Sorunuzdan anladığım kadarıyla bayansınız. İşe başlangıcınız çok eski (1977) olduğundan 5000 günle tam, 3600 günle kısmi emekli olabilirsiniz. Size en yakın ve uygun olanı, 3600 günden emekli olabilmenizdir. Bu nedenle toplamda 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 2 çocuğa toplamda 4 yıl borçlanabilirsiniz. Geriye kalan 5 yıl 7 ay. Bu süreyi aktif olarak çalışarak ya da isteğe bağlı olarak ödemelisiniz.
Toplu ödeme diye bir hak yok. Sadece doğumları borçlanabilirsiniz.
Bunun yanında eğer isteğe bağlı öderseniz son 3.5 yılı yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekir.
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