1 günlük gecikme 1 aylık maaşa sebep olabilir
SGK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvuru yaptım, ancak henüz işverenim işten çıkışımı bildirmediği için aylık bağlanamayacağını söylediler. Ancak ben aylığımın bir an önce bağlanmasını istiyorum, çünkü bu aylıktan başka bir gelirim yok.
İzleyen ayın başına kadar çıkışım bildirilirse, aylığım da bu aydan itibaren başlayacakmış. Ben zaman kaybetmeden aylığım bağlansın istiyorum. Bu çıkış bildirilmeden işlem yapılamaz mı?
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Özel sektöre ait işyerlerinde geçen çalışmaları nedeniyle sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için, sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunmaları gerekir. Aylık başvurusunda bulunan sigortalının çalıştığı son aya ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz kuruma verilmemiş olsa bile, işten ayrılış bildirgesinin verilmiş olması gerekir ve işveren tarafından bu belgenin kuruma gönderilmesinden sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılır.
Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihinden sonra işinden ayrılan sigortalıların talepleri de geçerli sayılır.
Sigortalıların aylıkları, genel kural olarak tahsis talebini takip eden ay başından başlatılır. (Özel sektör için ayın 1'i, kamu sektörü için 15'i).
Bunun için de başvurunun SGK'ya intikal tarihi önemlidir. Örneğin tahsis talebi SGK'ya 28 Şubat'ta intikal edenlerin aylıkları 1 Mart'tan itibaren başlarken, talebi 1 Mart'ta intikal edenlerin aylıkları 1 Nisan'dan itibaren başlatılır. Dolayısıyla, emekli olmak isteyenlerin, emeklilik koşullarını yerine getirir getirmez aylık talebinde bulunmaları yararlarına olacaktır. Zira, 1 günlük gecikmenin 1 aylık maaşa mal olabileceğini hatırlatalım.
Aylık talebinde bulunabilmek için sigortalının işten ayrılması ve bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. SGK bu bildirimin İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılmasını yeterli kabul etmektedir.
Ancak işverenin bu bildirimi yapmak için 10 günlük süresinin olduğunu düşünmesi nedeniyle zaman zaman aylık başvurusunda bulunacak kişiler açısından mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu nedenle, emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız halinde, adınıza düzenlenecek olan İşten Ayrılış Bildirgesi'nin, 10 günlük süre beklenmeden, bir an önce verilmesini işvereninizden talep etmeniz gerekmektedir.
Bu bildirgeyi verirken, işten çıkış kodunun da 'emeklilik' olması gerektiğini de hatırlatınız. Bildirgenin SGK kayıtlarına düşmesiyle aylık bağlanması işlemlerinize başlanacaktır.
Ne zaman emekli olurum?
■ 25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? 5...331188 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027 tarihinde, ödemezseniz tam 1 yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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