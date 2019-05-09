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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 09 Mayıs 2019, Perşembe

İşten ayrılanların sağlık yardımı

Nisan ayı başında çalıştığım işyerinden ayrıldım ve bir süre dinlenmek istediğim için yeni bir iş arayışım yok. Bu süreçte sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilecek miyim? F.Y.
Bir hizmet akdi ile çalışanları ifade eden 4A sigortalılarının sağlık sigortası yardımlarından yararlanma haklarını "sigortalılığın devamı süresince" ve "sigortalılığın sona ermesinden sonra" olmak üzere iki başlıkta ele almak gerekir.
Kendi isteğiniz ile çalıştığınız işyerinden ayrıldığınız anlaşılmakta.
5510 sayılı Kanunun 67. maddesine göre, bir hizmet akdi ile çalışanlar, sigortalıklarının sona erdiği tarihten, yani işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanmakta. Ayrıca bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle daha sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları mümkün.
Bu hak yalnızca kendileri için geçerli olmayıp, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de geçerli.
Sonuç olarak; işten ayrıldığınız tarihten itibaren, geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük prim gününüz olmasa bile 10 gün daha sağlık yardımlarından yararlanabilirsiniz, ancak geriye doğru bir yıl içinde toplam 90 gün sigortanız da varsa, kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için ayrıca 90 gün daha sağlık yardımlarından yararlanma hakkınız bulunmakta.
Haklı sebeple iş akdinizi fesih etmişseniz aynı zamanda işsizlik maaşına başvurup, alabilirsiniz. Bu durumda işsizlik maaşı aldığınız sürece de sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirsiniz.

Eşimle bakkal dükkanı işletiyoruz. Başka çalışan yok. Eşime ücret ödemiyorum ama her gün bakkala benimle birlikte geliyor. Bu durumda bakkal dükkanı eşimin işyeri sayılır mı ve bunun için İşyeri Bildirgesi vermeli miyim? Sonradan herhangi bir ceza ile karşılaşmak istemiyorum. 5...204652 Nolu SMS
5510 sayılı Kanuna göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az bir sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle, o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az bir çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır.
Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve İşyeri Bildirgesi verilmez.
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