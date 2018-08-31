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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 31 Ağustos 2018, Cuma

Erkek çocuklar kaç yaşına kadar ölüm aylığı alabilir?

Babamı kaybedeli bir sene oldu, kardeşim 19 yaşında, lise sona gidiyor ve staj görüyor.
Sigortası başladı, annem ve kardeşim babamdan Bağ-Kur aylığı alıyor. Kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir? Sigortadan dolayı aylığının kesilmesi gerekir mi? G.S.
Yetim aylığı alacak olan erkek çocuklar 18 yaşına kadar sorunsuz yetim aylığı alabilmekte. Eğer okuyorsa ve okuduğu okul lise ise 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer yüksekokul okursa 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilmektedir.
Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek. Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecektir. Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz. Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.

Ben lastik fabrikasında çalışıyordum. Mesai yapmadığım için işten çıkarıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?
5...710817 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre işçi istemezse işveren tarafından zorla mesai yaptıramaz. Mesai için işverenin yıllık olarak işçilerin muvafakatını alması gerekir. Muvafakat vermeyen işçiye zorla mesai yaptıramaz. Bu nedenle işten çıkartırsa haksız olarak işten çıkarttığı için tazminat ödemek zorundadır. Ancak fazla mesai için muvafakat vermiş iseniz o yıl için ben mesai yapmak istemiyorum diyemezsiniz. Bu durumda mesai yapmak zorundasınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
24.02.1967 doğumluyum, SGK girişim 22.06.1994, halen aynı yerde çalışmaktayım. Hiç boşluğum yok, 18 ay askerliğimin ne kadarını yatırırsam ne zaman emekli olurum? 5...961630 Nolu SMS
Sadece bir aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 54 yaşınızın dolacağı 24.02.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanmazsanız 55 yaşa tabi olursunuz.
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