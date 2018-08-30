Öncelik arabulucuda
SGK mevzuatına göre işverenin işçiyi işe başlamadan bir gün önce kuruma bildirme zorunluluğu vardır. İş sözleşmesinde işe giriş tarihi belli ise mahkemede bu delil olarak kullanılabilir.
Başka belgelerle ve tanık beyanları ile desteklediği zaman davayı kazanma ihtimaliniz yüksek olur. Ancak yeni yasaya göre iş mahkemelerine başvurmadan önce arabulucuya gitmeniz gerekiyor. Arabulucu da sorun çözülemez ise dava açabilirsiniz.
15.11.1959 doğumlu olup, 1976 yılında SSK'ya giriş yaptım fakat arada bir hayli boşluğum var. Toplam gün sayım 2600.
Askerlik borçlanması ile 3200 günü tamamlıyorum. Emekli olmam için hangi koşular gerekiyor? 5...505625 Nolu SMS
İki türlü emekli olabilirsiniz. Birincisi 5000 günü tamamlarsanız tam emekli, ikincisi 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Ancak kısmi emekli yani 3600 günden emeklilikte ince bir noktaya değinmek istiyorum.
Eğer SSK girişiniz 08.09.1976 tarihi ve öncesi ise 400 gün daha prim ödeyerek 3600 prim günü tamamlayıp hemen emekli olabilirsiniz. Fakat SSK girişiniz 08.09.1976 tarihinden sonra ise bu sefer yaş ve kademeye giriyor ve 60 yaşa tabi oluyorsunuz. Çünkü 55 yaşını ya da prim gün sayısını 24.05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşkademeye tabidirler. Bu durumda yine 3600 günü tamamlayarak 15.11.2019'u bekleyebilirsiniz. Bu nedenle SSK giriş tarihiniz önemli. Yaptığım açıklamalara göre şartlarınızı değerlendirebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var.
5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. 5...710966
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
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