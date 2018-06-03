İMSAKİYE RAMAZAN
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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 03 Haziran 2018, Pazar

Tazminattan sadece damga vergisi kesilir

Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım? Tazminattan kesinti olur mu? 5Ö255510 Nolu SMS
Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye iş kanununa göre 20 gün izin verilir. İş kanununa göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir.
İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır.
Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunlarında ödenmesi gerekir. Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir.

BAŞKA BİR KESİNTİ YAPILMAZ.
Ali Bey bir firmada 4 yıldır çalışıyorum. Bir kurumun memurluk sınavını kazandım. İşten çıkacağım. Kıdem tazminatımı istediğimde kendi isteğinle ayrılıyorsun sana tazminat veremeyiz dediler. İşveren memur olmak için işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı verilebilir mi?
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İş kanunda kıdem tazminatının ödenme koşulları arasında memuriyete geçme nedeniyle işten kendi isteği ile ayrılanlara tazminat odeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5Ö940878 Nolu SMS:
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan once ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından once ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.

01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10. Ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8. ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5Ö013501 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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