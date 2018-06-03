Tazminattan sadece damga vergisi kesilir
Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye iş kanununa göre 20 gün izin verilir. İş kanununa göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir.
İhbar tazminatı iş sözleşmesinin bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenecek bir tazminattır.
Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunlarında ödenmesi gerekir. Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir.
BAŞKA BİR KESİNTİ YAPILMAZ.
■ Ali Bey bir firmada 4 yıldır çalışıyorum. Bir kurumun memurluk sınavını kazandım. İşten çıkacağım. Kıdem tazminatımı istediğimde kendi isteğinle ayrılıyorsun sana tazminat veremeyiz dediler. İşveren memur olmak için işten ayrılan kişiye kıdem tazminatı verilebilir mi?
5Ö118393 Nolu SMS:
İş kanunda kıdem tazminatının ödenme koşulları arasında memuriyete geçme nedeniyle işten kendi isteği ile ayrılanlara tazminat odeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997 de resmi kamuda işe basladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5Ö940878 Nolu SMS:
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıstan once ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından once ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10. Ay. 1990 3. ayda askere gittim, 1991 8. ayda terhis oldum. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5Ö013501 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Tazminattan sadece damga vergisi kesilir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çalışan emekli rapor alabilir 27 Mayıs 2018, Pazar ■ Ben özel bir şirkette çalışan emekliyim. Üç ay önce ameliyat oldum. Doktor rapor verdi ama ben bu rapor paralarını...
- Sözleşmesi süreli olanlar dikkat! 23 Mayıs 2018, Çarşamba ■ Çalıştığım firmada iş sözleşmem Eylül ayı sonunda doluyor. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir...
- Engelliye kolay emeklilik 22 Mayıs 2018, Salı Ben sakatlığımdan dolayı askerlik yapmadım. Erken emekli olur muyum? Bu halde maaş alır mıyım? 5...681577 Nolu...
- Sağlık nedeniyle ayrılana tazminat 21 Mayıs 2018, Pazartesi Özel bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığımda kıdem...
- Emeklilik için yaş büyütmenin faydası yok 16 Mayıs 2018, Çarşamba Emekli olmak için verdiğim. dilekçem kabul edilmesine rağmen sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi...
- Çalışan emekli rapor alabilir
- Sözleşmesi süreli olanlar dikkat!
- Engelliye kolay emeklilik
- Sağlık nedeniyle ayrılana tazminat
- Emeklilik için yaş büyütmenin faydası yok
- Almadığınız haklar için imza atmayın
- Yasaya aykırı sözleşme geçerli değildir
- Asgari ücretlilerin maaş artışı
- Bildirim süresi çalışma yılına göre belirlenir
- Mazeretsiz devamsızlık yapmayın