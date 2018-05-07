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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi

Asgari ücretlilerin maaş artışı

Asgari ücretle çalışıyorum. İşveren, maaşlarımıza asgari ücretin artmasından başka zam vermek zorunda değil mi? Çalışma Bakanlığı'na şikayet etsem ya da iş mahkemesine gitsem haklı bulunur muyum? 5...746323 Nolu SMS
Çalışanların en büyük eksiklikleri, işe başlarken imzalamış oldukları sözleşmeleri okumamalarıdır. İş sözleşmelerinde her yıl yapılacak zam oranları ve diğer haklarla ilgili maddeler mutlaka belirtilmiştir. Sizin de iş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. Asgari ücretin artması ücretinizde artışı sağlayacaktır.

Bir firmada 7.5 yıldır çalışmaktayım. 3600 günü tamamladım. Tazminatımı alıp yaşı bekleyeceğim. Şirket tazminatımı öder mi? Öderse ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? İşsizlik maaşı alabilir miyim? 5...170800 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, 3600 gün ve 15 yıl sigortalı olup yaşı bekleyenler, SGK'dan durumunu belirten belgeyle beraber işverenliğe müracaat ettikleri takdirde kıdem tazminatını alabilir.
Bu şekilde işten ayrılanlar işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. Fakat işverenlikçe iş sözleşmeniz haksız yere fesh edilmişse durum değişir.
Bu durumda hem tazminata hem de şartlarınız tutuyorsa işsizlik aylığına da hak kazanırsınız. İşsizlik aylığını hak edip etmediğinizi de İŞKUR'dan öğrenebilirsiniz. Tazminatın ödenmesine gelince, işveren tazminatı hemen ödemek zorundadır. Ayrıca herhangi bir zaman belirtilmemiştir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmek için ne kadar daha çalışmam gerekir? 5...933954 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa, bu tarihte emekli olabilirsiniz.
Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
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