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  1. 3.5 yıl şartı hangi durumda geçerli
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 01 Nisan 2018, Pazar

Askerlik yapana erken emeklilik

SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptım. Askerlik borçlanması ile emeklilik için hesap nasıl yapılır? 5...940155
İşe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır.
Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Bu kişi iki aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabiki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerlidir.

3,5 yıldır bir firmada 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum.
Bunun haricinde hiç bir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor İsmi Saklı
Sayın Okurum, işten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Sizde kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden ne zaman emekli olurum? 5Ö776988 Nolu SMS:
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
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