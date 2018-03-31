3.5 yıl şartı hangi durumda geçerli
Parça parça da olsa yaklaşık 9 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödüyorum. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi?
5...486044 Nolu SMS
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Sizde 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz.
Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997.
5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- 3.5 yıl şartı hangi durumda geçerli
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