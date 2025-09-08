ALİ ŞERBETÇİ

Şirket aracını kullanırken kullandığınız araca trafik cezası kesilirse bu cezayı kim ödeyecek?

İşçi mi işveren mi?

Şirketlerde çalışanlar dikkat! Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğini karar altına almış bulunmakta.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E: 2017/13342, K:

2019/16167 sayılı kararında;

"...Davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re'sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır" açıklaması ile mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Ayrıca; işçinin ücretinden kesinti yapılabilmesi ancak toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Bu nedenle, sözleşmede hükmün bulunmadığı hallerde, çalışanın kullandığı araç için düzenlenen trafik cezaları işçinin maaşından kesilemez.

Bu itibarla; işçi şirketin aracını şirketin işinde kullanırken araca kesilen trafik cezasını kendisi ödemek zorunda değil.

İşveren karşılamak zorunda.

İşverenin trafik cezalarını işçiden kesebilmesi için işçiden yazılı onayını almak zorunda. Trafik cezaları işçinin açık rıza ve muvafakati olmaksızın, aylık ücretten kesilemez ve mahsup edilemez.



İş yerimizde çalışmaya devam eden bir sigortalı için yanlışlıkla İşten Ayrılış Bildirgesi verilmiş, ancak hizmetleri 30 gün üzerinden bildirilmiş. Bu durumu yaklaşık 3 ay sonra fark ettim. Bu hatayı, idari para cezası yemeden nasıl düzeltebilirim? N. ÖZ

Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz. Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir. Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz. Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, İşten Ayrılış Bildirgesi'nin iptal edilip edilmeyeceğine gerek aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verirler. Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir.

Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucuna göre kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.



Emekli olduktan sonra bir iş yerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak feshedildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi.

Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? Ali K.

İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.