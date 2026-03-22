Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 22 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Filistin'de devam eden gelişmeler ve bölgedeki son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL ETKİLER MASADA

Toplantıda, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılar ve ihlaller ele alınırken, özellikle Kudüs'ü de kapsayan geniş çaplı politikaların bölgesel istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekildi. Taraflar, söz konusu gelişmelere karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES SÜRECİNİN İKİNCİ AŞAMASI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede ayrıca, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiği ifade edildi. İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına ilişkin yerine getirmediği yükümlülüklerin de bir an önce tamamlanması beklentisi dile getirildi.

BATI ŞERİA'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Hamas heyetiyle yapılan temaslarda, Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddeti ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı atılabilecek adımlar da ele alındı.

HAMAS'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Öte yandan Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE'DEN KALICI ATEŞKES VURGUSU

Türkiye'nin, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgede istikrarın tesis edilmesi yönündeki girişimlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.