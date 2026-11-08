KARTEPE'DE YAKINLIK AVANTAJI KARA BAĞLI
İstanbul ve Kocaeli çevresinden günübirlik planların öne çıkan duraklarından Kartepe'de tam pist açılış tarihi kesinleşmedi. Kartepe Belediyesi turizm rehberi, genel başlangıç dönemini aralık sonu olarak anlatıyor.
Resmi tanıtımda 14 doğal pist, 3 telesiyej ve 2 T-bar yer alıyor. Yeni başlayanlara ayrılan alanlardan daha dik parkurlara uzanan seçeneklerin hangilerinin kullanılabileceği, kar kalınlığı ve günlük işletme kararıyla netleşecek.
KARTEPE'DE PİST SÜRESİNİ YOL BELİRLİYOR
Kartepe'nin yakın görünmesi, özellikle hafta sonunda dağ yolunun sakin olacağı anlamına gelmiyor. Trafik, otopark, hazırlık ve lift kuyrukları pistte geçirilecek süreyi kısaltabiliyor.
Günübirlik planda erken hareket etmek kadar, dönüş saatini yol koşullarına göre esnek bırakmak da önemli. Sezonun ilk haftalarında dağa çıkmadan önce açık pistlerle birlikte yol durumunun kontrol edilmesi gerekiyor.
ILGAZ'DA ÖNCE TESİS SEÇİLİYOR
Ilgaz adı tek bir kayak alanını anlatmıyor. Kastamonu tarafında klasik Ilgaz ile Yurduntepe, Çankırı tarafında ise Yıldıztepe bulunuyor. Bu tesislerin pist profilleri ve günlük hizmet durumları birbirinden ayrı.
Yıldıztepe'de mekanik tesis bakımları tamamlandı, ancak başlangıç tarihi yeterli kara bırakıldı. Ekim ayındaki hazırlık açıklamasında merkezin kar kayak için uygun seviyeye ulaştığında açılacağı belirtiliyor. Son üç sezonda başlangıç aralık sonu ile ocak başı arasında değişti.
YURDUNTEPE UZUN İNİŞİYLE AYRILIYOR
Yurduntepe geçen sezon 13 Aralık'ta açıldı; bu sezon için gün verilmedi. İki aşamalı telesiyeji ve 5,6 kilometreyi bulan uzun inişiyle daha modern bir hat sunarken Yıldıztepe, orman içinden geçen pistleriyle ayrışıyor.
Tek günde iki tesisi sıkıştırmak yerine, o sabah açık bulunan pistlere ve kayak seviyesine göre bir alan seçmek daha rahat bir program sağlayabilir. Dağın farklı taraflarından yapılan duyurular birbirinin yerine kullanılmamalı.
Görsel: Antalya / Saklıkent Kayak Merkezi