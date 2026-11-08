18 ARALIK 2026 PLANI - ULUDAĞ'DA 3 SANTİMETRELİK İLK İŞARET

Uludağ'da 8 Kasım'daki kar yağışı Oteller Bölgesi'ni yeniden beyaza çevirdi. Uludağ'ın resmi sitesinde aynı gün kar kalınlığı 3 santimetre olarak görünüyordu. Bu anlık ölçüm kışın ilk güçlü işaretlerinden biri olsa da kayak için gereken tabanın oldukça altında.

Resmi bilgi sayfasında pistlerin genel olarak 35-40 santimetrelik kar tabanında açılmaya başladığı belirtiliyor. Yağışın devamı ve sıcaklığın düşük kalması, kasımda oluşan beyaz örtünün kalıcı hale gelmesinde belirleyici olacak.

18 ARALIK 2026 PLANI - ULUDAĞ'DA SEZON TAKVİMİ

Resmi etkinlik takviminde 2026-2027 sezon açılışı, 18 Aralık Cuma günü başlayıp 20 Aralık Pazar günü sona erecek bir program olarak yer alıyor. Resmi sezon sayfasında da 18 Aralık-31 Mart aralığı kullanılıyor; başlangıç günü kar kalınlığı ve hava koşullarına göre değişebilir.

Uludağ'ın 43 pisti ve 24 lifti farklı seviyelerde kayanları geniş bir alana yayıyor. Sezonun ilk günlerinde bu ağın tamamını açık görmek yerine, günlük tesis ve pist durumunu izlemek daha gerçekçi bir plan sunuyor.

İKİ DAĞDAN AYNI GÜN GELEN GÖRÜNTÜLER

A Haber'in 8 Kasım tarihli Uludağ yayınında gazeteci Fatih Mısır, kar sonrası manzarayı ve dağdaki son durumu aktardı. Aynı gün Erciyes'teki gelişmeleri ise muhabir Yağmur Aksu izleyiciye taşıdı. İki merkez kış rengini alsa da ikisinde de kayak sezonunun açıldığına ilişkin resmi duyuru yapılmadı.

Görsel: Kayseri / Erciyes Kayak Merkezi