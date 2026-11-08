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Kayak sezonu ne zaman açılıyor: 2026-2027 kayak merkezleri açılış tarihleri ve pist durumları

Zirvelerde başlayan kar yağışının ardından gözler kayak merkezlerinin açılış günlerine ve yeni dönem fiyatlarına çevrildi. Her tesisin kar depolama kapasitesi, suni karlama altyapısı ve mekanik hazırlığı farklılık gösterirken, takvim tek bir günde değil etap etap devreye giriyor. Erzurum, Isparta ve Bursa hattında öne çıkan açılış tahminleri, açıklanan sezonluk kart tarifeleri ve erken tatil planı yaparken dikkat edilmesi gereken kritik detaylar öne çıkıyor.

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Türkiye Dağlarında Kar Bekleyişi Sürüyor

Türkiye'nin yüksekleri kasımın ilk haftasında yeniden beyaza döndü. Uludağ ve Erciyes'ten gelen görüntüler kış planlarını erkenden canlandırdı; ancak 8 Kasım 2026 itibarıyla karla kaplanan bir yamaç görmek, kayak sezonunun açıldığı anlamına gelmiyor.

Kayak için yağışın sürmesi, pistte yeterli ve sıkışmış bir kar tabanı oluşması, kayakçıları yukarı taşıyan mekanik tesislerin kontrollerinin tamamlanması ve güvenli koşulların sağlanması gerekiyor. Bu nedenle sezon takvimi tek bir günde açılmıyor; bir merkezde ilk parkur hazır olduğunda daha yüksek ya da teknik pistler hala kar bekleyebiliyor.

AÇILIŞ TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHLER

2026-2027 KIŞ DOSYASI
AÇILIŞ PENCERESİ
4 ARALIK 2026
PALANDÖKEN
Yerel takvim öngörüsü
15 ARALIK 2026
DAVRAZ
Sezon açılış planı
18 ARALIK 2026
ULUDAĞ
Resmi etkinlik takvimi
Tarihler kar ve hava koşullarına bağlı.

Görsel: Erzurum / Palandöken Kayak Merkezi

Uludağ’da 2026-2027 Sezonluk Kart Fiyatları Açıklandı

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ FİYATLARI AÇIKLANDI

Uludağ'da 2026-2027 sezonluk kart ücretleri duyuruldu. Yeni kayıt, yenileme ve çocuk kartları ayrı tarifelendirildi; günlük kullanım bedeli ise henüz netleşmedi.

ULUDAĞ · RESMİ TARİFE
2026-2027 GÜNCEL TARİFE
YENİ KAYIT
22.500 TL
YENİLEME
19.500 TL
ÇOCUK
12.500 TL
Sezonluk kart ücretleridir; günlük tarife henüz net değil.

Görsel: Kayseri / Erciyes Kayak Merkezi

Kayak Merkezlerinde Geçen Yılın Fiyatları Ne Durumda?

DİĞER KAYAK MERKEZLERİNDE GEÇEN YILIN FİYATLARI

Diğer merkezlerde 2026-2027 ücretleri henüz açıklanmadı. Aşağıdaki rakamlar yeni sezon tarifesi değil, 2025-2026 dönemine ait bütçe referanslarıdır.

GEÇEN SEZON
2025-2026 BÜTÇE REFERANSI
MERKEZ
KART TÜRÜ
FİYAT
Erciyes
7/14/30 çıkış
800/1.500/3.000 TL
Palandöken
Günlük/gece
1.300/400 TL
Davraz
1/10/20 çıkış
150/1.000/1.600 TL
Sarıkamış
Günlük/gece
1.000/350 TL
Kartalkaya
Günlük
Yaklaşık 2.000 TL
Kartepe
Tam/yarım
1.400/1.000 TL
Yurduntepe
Günlük/tek çıkış
1.400/300 TL
Ergan
Tam/öğrenci/gece
900/700/300 TL

Kartalkaya ve Ilgaz gibi birden fazla işletme ya da tesis alanı bulunan merkezlerde kartın kapsamı ayrıca sorulmalı. Yeni sezon ücretleri kesinleştiğinde rakamlar değişebilir.

Uludağ'ın sezonluk rakamları merkezin duyurusuna, büyük merkezlerin geçmiş sezon karşılaştırması 30 Ekim tarihli fiyat kontrolüne, Davraz rakamları yerel tarife derlemesine, Yurduntepe rakamları 2026 tarife duyurusuna, Ergan rakamları ise 2026 sezon duyurusuna dayanıyor.

Görsel: Erzurum / Palandöken

Kar Yağışı ve Kayak Sezonu Arasındaki İnce Çizgi

İLK KAR İLE AÇIK PİST ARASINDAKİ FARK

Sezonun ilk karı bazen aynı gün eriyebiliyor. Kar kalınlığının yanında zeminin durumu, gece sıcaklığı, rüzgar, görüş mesafesi ve tesis güvenliği birlikte değerlendiriliyor. Suni karlama sistemi bulunan merkezlerde de havanın sistemi çalıştıracak kadar soğuması gerekiyor.

Açılış töreni, otellerin misafir kabulüne başlaması ve bütün pistlerin kullanıma girmesi farklı tarihlere denk gelebiliyor. Erken sezon planında yalnız takvimdeki güne değil, o gün açık olacak pist ve tesis listesine bakmak bu yüzden önemli.

TAKVİMDE ÖNE ÇIKAN ÜÇ KOŞULLU TARİH

Palandöken'de açılış töreni için yerel etkinlik takviminde 4 Aralık 2026 öngörülüyor.

Davraz yönetimi sezonu 15 Aralık 2026'da açmayı planlıyor.

Uludağ'ın resmi etkinlik takviminde sezon açılışı 18-20 Aralık 2026'da yer alıyor.

Bu üç tarih erken plan yapmak isteyenlere bir pencere açıyor; hiçbiri bütün pistlerin aynı gün kullanılabileceği garantisini taşımıyor. Erciyes, Sarıkamış, Kartalkaya, Kartepe, Ilgaz, Ergan ve Saklıkent içinse 8 Kasım itibarıyla kesin bir açılış günü bulunmuyor.

Görsel: Hakkari / Mergabütan Kayak Merkezi

Uludağ’da İlk Kar Yağışı: 3 Santimetreyle Gelen Umut

18 ARALIK 2026 PLANI - ULUDAĞ'DA 3 SANTİMETRELİK İLK İŞARET

Uludağ'da 8 Kasım'daki kar yağışı Oteller Bölgesi'ni yeniden beyaza çevirdi. Uludağ'ın resmi sitesinde aynı gün kar kalınlığı 3 santimetre olarak görünüyordu. Bu anlık ölçüm kışın ilk güçlü işaretlerinden biri olsa da kayak için gereken tabanın oldukça altında.

Resmi bilgi sayfasında pistlerin genel olarak 35-40 santimetrelik kar tabanında açılmaya başladığı belirtiliyor. Yağışın devamı ve sıcaklığın düşük kalması, kasımda oluşan beyaz örtünün kalıcı hale gelmesinde belirleyici olacak.

18 ARALIK 2026 PLANI - ULUDAĞ'DA SEZON TAKVİMİ

Resmi etkinlik takviminde 2026-2027 sezon açılışı, 18 Aralık Cuma günü başlayıp 20 Aralık Pazar günü sona erecek bir program olarak yer alıyor. Resmi sezon sayfasında da 18 Aralık-31 Mart aralığı kullanılıyor; başlangıç günü kar kalınlığı ve hava koşullarına göre değişebilir.

Uludağ'ın 43 pisti ve 24 lifti farklı seviyelerde kayanları geniş bir alana yayıyor. Sezonun ilk günlerinde bu ağın tamamını açık görmek yerine, günlük tesis ve pist durumunu izlemek daha gerçekçi bir plan sunuyor.

İKİ DAĞDAN AYNI GÜN GELEN GÖRÜNTÜLER

A Haber'in 8 Kasım tarihli Uludağ yayınında gazeteci Fatih Mısır, kar sonrası manzarayı ve dağdaki son durumu aktardı. Aynı gün Erciyes'teki gelişmeleri ise muhabir Yağmur Aksu izleyiciye taşıdı. İki merkez kış rengini alsa da ikisinde de kayak sezonunun açıldığına ilişkin resmi duyuru yapılmadı.

Görsel: Kayseri / Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes’te Sezon Açılışı Hava Şartlarına Bağlı

ERCİYES'TE TAKVİMİ HAVA BELİRLEYECEK

Kayseri'de karın ardından beyaz örtü oluştu, ancak Erciyes için net bir gün verilmiyor. Erciyes'in resmi sitesi, açılışın hava koşullarına bağlı olduğunu açıkça belirtiyor. Genel kurallarda 1 Aralık-30 Nisan, kış dönemi olarak tanımlanıyor; yağış ve suni karlama bu aralığı değiştirebiliyor.

Ayrıntılı tesis sayfasında 41 pist ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Merkezin resmi tanıtımında yer alan 154 suni kar makinesi de doğal yağışın yetersiz kaldığı bölümlerde pist hazırlığını destekliyor. Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarının günlük durumu ayrı ayrı izlenmeli.

ERCİYES'TE GECE PROGRAMI DA KOŞULLARA BAĞLI

Hava elverdiğinde cuma ve cumartesi günleri Tekir Kapı'daki 13 numaralı pistte saat 20.00'ye kadar gece kayağı yapılıyor. Pist açıklığı ve günlük program değişebildiği için aynı gün yayımlanan duyuru belirleyici.

Şehir merkezinde konaklayıp dağa günübirlik çıkmak isteyenler için sezon içinde hafta sonu ve yarıyıl tatili ulaşım seçenekleri bulunuyor. Yol koşulları sefer saatlerini etkileyebildiğinden hareket öncesinde güncel programın kontrol edilmesi gerekiyor.

Görsel: Kars / Sarıkamış Kayak Merkezi

Palandöken’de 4 Aralık 2026 İçin Kar Beklentisi

4 ARALIK 2026 ÖNGÖRÜSÜ — PALANDÖKEN YEREL TAKVİMDE

Palandöken için en erken tarih, yerel etkinlik takvimindeki 4 Aralık 2026 öngörüsü. Sayfa bu bilgiyi Ejder3200 duyurusundan derlediğini belirtiyor; doğrudan erişilebilen resmi program bulunmadığı için 4 Aralık, kar ve havaya bağlı yerel takvim öngörüsü olarak değerlendirilmeli.

Yüksek rakım, suni karlama ve kar depolama altyapısı erken dönemde bir parkur hazırlanmasını kolaylaştırabiliyor. Buna rağmen Ejder3200 ile Konaklı'daki bütün hatların aynı anda çalışacağı sonucu çıkarılamaz. Erzurum merkezine yakınlık, dağdaki son duruma göre günü şekillendirmeyi kolaylaştıran taraflardan biri.

4 ARALIK 2026 ÖNGÖRÜSÜ — PALANDÖKEN'İN KIŞ TAKVİMİ

Palandöken, uluslararası spor takviminde de yerini koruyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre 2026-2027 sezonunda Snowboard Alp Disiplini Avrupa Kupası ile Snowboard Cross Paralimpik Dünya Kupası organizasyonları planlanıyor.

Görsel: Bolu / Kartalkaya Kayak Merkezi

Davraz’da Sezon Açılışı 15 Aralık 2026’da Planlanıyor

15 ARALIK 2026 PLANI — DAVRAZ'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Davraz, yeni sezon için en açık planı paylaşan merkezlerden biri. Merkezin idari koordinatörü Ozan Yılmaz, 4 Kasım tarihli açıklamasında sezonu 15 Aralık 2026'da açmayı planladıklarını söyledi.

Mekanik sistemlerin bakım ve onarımı tamamlandı. Pist düzenleme, güvenlik minderi, yol ve altyapı çalışmaları sürerken çığ riskini azaltmaya yönelik hazırlıklara da ağırlık veriliyor. Merkezin yeni sezon hedefi 350 bin ziyaretçi.

15 ARALIK 2026 PLANI — DAVRAZ'DA KAR SON SÖZÜ SÖYLEYECEK

Davraz'ın 23 kilometreye ulaşan parkurları, 3 telesiyeji, 1 teleskisi ve 2 baby lifti bulunuyor. Isparta merkezine yaklaşık 26 kilometrelik mesafe günübirlik ziyaretleri kolaylaştırırken, zirve hattı Eğirdir Gölü manzarasıyla kayak yapmayanları da dağa çekiyor.

15 Aralık planı kar koşuluna bağlı. Geçen sezon kayak 14 Ocak 2026'da başlayabildi. Geçen kışın gerçek açılışı, teknik hazırlık tamamlansa bile yeterli doğal kar oluşmadığında takvimin uzayabildiğini gösteriyor.

Sarıkamış Kayak Sezonu İçin Kar Yağışını Bekliyor

SARIKAMIŞ KALICI KARI BEKLİYOR

Sarıçamlar arasındaki pistleri ve kuru, toz kar yapısıyla öne çıkan Sarıkamış'ta 2026-2027 açılış tarihi henüz açıklanmadı. Geçen sezon merkez, 17 Aralık 2025'te kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştığında açılmıştı.

Aralık ortası geçmiş yıllara bakıldığında güçlü bir dönem olsa da bu sezon için ilan edilmiş bir gün değil. 2 Kasım tarihli güncel merkez rehberi de başlangıcın resmi duyuruyla netleşeceğini belirtiyor.

SARIKAMIŞ'TA ETAPLAR AYRI İZLENMELİ

Orman içinden geçen uzun rotalar Sarıkamış'ın ayırt edici yönünü oluşturuyor. Yılbaşı, hafta sonları ve yarıyıl tatili ise merkezin en yoğun dönemleri arasında.

Açılış duyurusunun ardından hangi etapların ve liftlerin çalıştığına bakmak gerekiyor. İlk bölümün hazır olması, yüksek kesimlerdeki bütün parkurların aynı anda kullanıma girdiği anlamına gelmeyebilir.

KARTALKAYA'DA AÇIK İŞLETME ÖNEMLİ

Kartalkaya'da 2026-2027 için kesin bir tarih bulunmuyor. Geçen sezon kayak alanı 19 Aralık 2025'te hizmete girdi. Bu yıl 16-17 Ekim'de ölçülen yaklaşık 5 santimetrelik ilk kar ise sezonu başlatacak bir taban oluşturmadı.

Bolu'da genel kayak dönemi aralık ortasından mart ortasına uzanıyor. Kartalkaya'da oteller, liftler ve pist grupları işletme bazında farklı günlerde açılabildiği için genel bir açılış duyurusu, bütün bölgenin hazır olduğu şeklinde okunmamalı.

KARTALKAYA'DA YAZILI TEYİT ÖNE ÇIKIYOR

25 Ekim tarihli güncel durum çalışması, hangi otellerin yeni sezonda hizmet vereceğinin henüz topluca duyurulmadığını belirtiyor. Konaklama öncesinde otelin misafir kabul tarihi, kullanılacak pistler, iptal koşulları ve güncel yangın güvenliği belgeleri doğrudan işletmeden yazılı olarak istenmeli.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlık, Kartalkaya'yı kısa tatiller için güçlü bir seçenek haline getiriyor. Karlı günlerde dağ yolundaki trafik ve hava değişimi de yolculuk süresine eklenmeli.

Görsel: Kars / Cıbıltepe Sarıkamış Kayak Merkezi

Kartepe’de Sezon Açılışı Kar Koşullarına Bağlı

KARTEPE'DE YAKINLIK AVANTAJI KARA BAĞLI

İstanbul ve Kocaeli çevresinden günübirlik planların öne çıkan duraklarından Kartepe'de tam pist açılış tarihi kesinleşmedi. Kartepe Belediyesi turizm rehberi, genel başlangıç dönemini aralık sonu olarak anlatıyor.

Resmi tanıtımda 14 doğal pist, 3 telesiyej ve 2 T-bar yer alıyor. Yeni başlayanlara ayrılan alanlardan daha dik parkurlara uzanan seçeneklerin hangilerinin kullanılabileceği, kar kalınlığı ve günlük işletme kararıyla netleşecek.

KARTEPE'DE PİST SÜRESİNİ YOL BELİRLİYOR

Kartepe'nin yakın görünmesi, özellikle hafta sonunda dağ yolunun sakin olacağı anlamına gelmiyor. Trafik, otopark, hazırlık ve lift kuyrukları pistte geçirilecek süreyi kısaltabiliyor.

Günübirlik planda erken hareket etmek kadar, dönüş saatini yol koşullarına göre esnek bırakmak da önemli. Sezonun ilk haftalarında dağa çıkmadan önce açık pistlerle birlikte yol durumunun kontrol edilmesi gerekiyor.

ILGAZ'DA ÖNCE TESİS SEÇİLİYOR

Ilgaz adı tek bir kayak alanını anlatmıyor. Kastamonu tarafında klasik Ilgaz ile Yurduntepe, Çankırı tarafında ise Yıldıztepe bulunuyor. Bu tesislerin pist profilleri ve günlük hizmet durumları birbirinden ayrı.

Yıldıztepe'de mekanik tesis bakımları tamamlandı, ancak başlangıç tarihi yeterli kara bırakıldı. Ekim ayındaki hazırlık açıklamasında merkezin kar kayak için uygun seviyeye ulaştığında açılacağı belirtiliyor. Son üç sezonda başlangıç aralık sonu ile ocak başı arasında değişti.

YURDUNTEPE UZUN İNİŞİYLE AYRILIYOR

Yurduntepe geçen sezon 13 Aralık'ta açıldı; bu sezon için gün verilmedi. İki aşamalı telesiyeji ve 5,6 kilometreyi bulan uzun inişiyle daha modern bir hat sunarken Yıldıztepe, orman içinden geçen pistleriyle ayrışıyor.

Tek günde iki tesisi sıkıştırmak yerine, o sabah açık bulunan pistlere ve kayak seviyesine göre bir alan seçmek daha rahat bir program sağlayabilir. Dağın farklı taraflarından yapılan duyurular birbirinin yerine kullanılmamalı.

Görsel: Antalya / Saklıkent Kayak Merkezi

Ergan Dağı’nda Erken Kar Zirvede Kaldı

ERGAN'DA ERKEN KAR ZİRVEDE KALDI

2 Kasım tarihli durum notunda Ergan Dağı'nın zirve bölümünde erken kar görülürken alt pistlerin ve mekanik tesislerin kapalı olduğu belirtiliyor. 2026-2027 sezonu için henüz açılış günü duyurulmadı.

Erzincan merkezine yaklaşık 12 kilometrelik mesafe, dağdaki gelişmeleri yakından izleyerek program yapmayı kolaylaştırıyor. Ağustosta başlayan sezon hazırlıkları ve ekipman depolarındaki yenileme çalışmaları teknik tarafta kış öncesi hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

ERGAN'DA GONDOL VE GECE KAYAĞI FARKI

Gondol hattı ve gece kayağı Ergan'ın belirgin özellikleri arasında. Aydınlatılmış pistlerin kullanımı da kar, bakım ve günlük işletme programına bağlı.

Teknik hazırlıkların ardından gereken son parça, alt pistlerde kalıcı kar tabanının oluşması. Bu nedenle zirvede görülen erken kar, merkezin bütünü için açılış işareti sayılmıyor.

SAKLIKENT'TE YILBAŞI İÇİN KAR GARANTİSİ YOK

Antalya'dan yaklaşık 45-50 kilometrelik yolculukla ulaşılan Saklıkent, kıyıya yakın bir şehirden karlı yamaca çıkma fikriyle farklı bir rota sunuyor. Yeni sezon için açılış günü duyurulmadı. Genel dönem aralık sonundan marta uzansa da yılbaşında kayak yapılabileceği garanti değil.

Merkezde kırmızı, siyah, mavi ve eğitim için sarı olmak üzere dört pist; telesiyej, teleski ve baby lift bulunuyor. Güncel merkez rehberi, son sezonlarda mekanik tesis hizmetinin kesintili olabildiğini belirtiyor.

SAKLIKENT'TE TESİS DURUMU DA ÖNEMLİ

Yola çıkmadan kar kalınlığının yanında telesiyej ile teleskinin çalışıp çalışmadığı da teyit edilmeli. Kar manzarası için ziyaret mümkün olsa bile kayak hizmetlerinin aynı anda başlamaması olası.

Ekim ayında hafta sonları Migros 5M önünden 08.00 kalkış, 16.00 dönüşlü bir tesis servisi bilgisi paylaşılmıştı. Sezon başladığında gün ve saatlerin yeniden doğrulanması gerekiyor.

Görsel: Erzurum / Palandöken

Yarıyıl Tatilinde Kayak Planları İçin Erken Rezervasyon Önerisi

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 arasında. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027'ye denk geliyor. Yılbaşı haftası ile yarıyıl tatili, konaklama ve pist yoğunluğunun belirgin biçimde arttığı dönemler.

Yoğun tarihler için erken hareket etmek avantaj sağlarken, sezonun başına yapılan planlarda esnek iptal ve tarih değişikliği koşulları daha değerli hale geliyor. Özellikle açılışı doğal kara bağlı merkezlerde, koşullar netleşmeden değiştirilemez bir program yapmak riskli.

YOLA ÇIKMADAN 24-48 SAAT ÖNCE SON KONTROL

Kayak sezonunda en güvenilir bilgi, seyahate en yakın anda alınan bilgidir. Resmi sayfadan açık pist ve lift listesi, kar kalınlığı, yol durumu ile hava tahmini birlikte kontrol edilmeli. Otelden ya da kayak işletmesinden yazılı teyit almak, eski bir sosyal medya paylaşımına dayanarak yola çıkma riskini azaltır.

8 Kasım itibarıyla ilk pencere yerel takvimde 4 Aralık Palandöken, ardından 15 Aralık Davraz ve 18 Aralık Uludağ olarak görünüyor. Bu tarihler yaklaşırken kar tabanı, pist güvenliği ve resmi günlük duyurular hangi merkezde kayağın gerçekten başlayacağını belirleyecek.

Görsel: Elazığ / Hazarbaba Kayak Merkezi

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