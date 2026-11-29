Bayinin 100 bin TL'lik teklifini reddetti! Yargıtay'dan boyası atan otomobil için değişim kararı
Sıfır kilometre otomobil alan vatandaşları yakından ilgilendiren karar geldi. Ankara'da 2020 yılında bayiden satın aldığı otomobilin tavan boyası üç yıl sonra atmaya başlayan vatandaş, ücretsiz boyama ve 100 bin TL'lik değer kaybı teklifini reddederek mahkemeye gitti. Bilirkişi raporlarıyla üretim kaynaklı gizli ayıp tespit edilen otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmedildi. Şirketin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay da tüketiciyi haklı buldu.
Sıfır kilometre otomobil satın alan tüketicileri ilgilendiren bir karar Yargıtay'dan geldi. Ankara'da 2020 yılında bayiden aldığı otomobilin tavan boyası üç yıl sonra atmaya başlayan vatandaş, kendisine sunulan ücretsiz boyama ve 100 bin liralık değer kaybı teklifini kabul etmeyerek mahkemeye başvurdu.
Yerel mahkemenin aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki kararını Yargıtay da hukuka uygun buldu.
SIFIR ALDIĞI OTOMOBİLİN BOYASI 3 YIL SONRA ATTI
Ankara'da yaşayan bir vatandaşın 2020 yılında bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobilin tavan boyasında 2023 yılında dökülmeler meydana geldi.
Sorunu fark eden araç sahibi, yetkili servise başvurdu. Bir süre sonra vatandaşla iletişime geçen bayi, aracın ücretsiz boyanmasını ve değer kaybı karşılığında 100 bin lira ödenmesini teklif etti.
100 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDEDİP MAHKEMEYE GİTTİ
Teklif edilen bedeli yeterli bulmayan araç sahibi, Ankara 9. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.
Vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise ücretsiz onarım yapılmasını ve bilirkişilerce belirlenecek bedelin ödenmesini talep etti.
Davalı şirket ise zamanaşımı süresinin dolduğunu ve otomobilde üretim kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi.
BİLİRKİŞİ RAPORU ÜRETİM HATASINI ORTAYA KOYDU
Dosyadaki raporları inceleyen mahkeme, otomobilin tavanındaki boya kusurunun üretim sırasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığını ve zamanla görünür hale geldiğini belirledi.
Söz konusu kusurun gizli ayıp niteliğinde olduğuna hükmeden mahkeme, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
ŞİRKET KARARI YARGITAY'A TAŞIDI
Yerel mahkemenin kararını temyiz eden şirket, boya kusurunun aracın kullanılmasına engel olmadığını ve basit bir onarımla giderilebileceğini savundu.
Şirket, otomobilin değiştirilmesinin tarafların hak ve menfaatleri arasında aşırı dengesizliğe yol açacağını ileri sürdü.
YARGITAY'DAN DEĞİŞİM KARARINA ONAY
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.
Kararda, üretimden kaynaklanan boya kusurunun onarılmasının mümkün olduğu ancak onarım işleminin otomobilde değer kaybına yol açacağı belirtildi.
Tüketicinin seçimlik hakkını aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönünde kullanmasının hakkaniyete ve tarafların hak ve menfaatleri arasındaki dengeye uygun olduğu vurgulandı.
Böylece araç sahibinin otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki talebi Yargıtay tarafından da haklı bulundu.