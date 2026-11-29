Sorunu fark eden araç sahibi, yetkili servise başvurdu. Bir süre sonra vatandaşla iletişime geçen bayi, aracın ücretsiz boyanmasını ve değer kaybı karşılığında 100 bin lira ödenmesini teklif etti.

Sıfır kilometre otomobil satın alan tüketicileri ilgilendiren bir karar Yargıtay'dan geldi. Ankara'da 2020 yılında bayiden aldığı otomobilin tavan boyası üç yıl sonra atmaya başlayan vatandaş, kendisine sunulan ücretsiz boyama ve 100 bin liralık değer kaybı teklifini kabul etmeyerek mahkemeye başvurdu.

3 yıl sonra tavan boyası atan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

100 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDEDİP MAHKEMEYE GİTTİ

Teklif edilen bedeli yeterli bulmayan araç sahibi, Ankara 9. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise ücretsiz onarım yapılmasını ve bilirkişilerce belirlenecek bedelin ödenmesini talep etti.

Davalı şirket ise zamanaşımı süresinin dolduğunu ve otomobilde üretim kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ÜRETİM HATASINI ORTAYA KOYDU

Dosyadaki raporları inceleyen mahkeme, otomobilin tavanındaki boya kusurunun üretim sırasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığını ve zamanla görünür hale geldiğini belirledi.

Söz konusu kusurun gizli ayıp niteliğinde olduğuna hükmeden mahkeme, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

ŞİRKET KARARI YARGITAY'A TAŞIDI

Yerel mahkemenin kararını temyiz eden şirket, boya kusurunun aracın kullanılmasına engel olmadığını ve basit bir onarımla giderilebileceğini savundu.

Şirket, otomobilin değiştirilmesinin tarafların hak ve menfaatleri arasında aşırı dengesizliğe yol açacağını ileri sürdü.

YARGITAY'DAN DEĞİŞİM KARARINA ONAY

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kararda, üretimden kaynaklanan boya kusurunun onarılmasının mümkün olduğu ancak onarım işleminin otomobilde değer kaybına yol açacağı belirtildi.

Tüketicinin seçimlik hakkını aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönünde kullanmasının hakkaniyete ve tarafların hak ve menfaatleri arasındaki dengeye uygun olduğu vurgulandı.

Böylece araç sahibinin otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönündeki talebi Yargıtay tarafından da haklı bulundu.