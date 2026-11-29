Devlet desteği alan Karabulut, 8 yılda büyük bir başarıya imza attı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Kış aylarında da para kazanmanın ve ailesine yardım etmenin yollarını arayan Karabulut, salep yaparak sattı. Büyük bir başarı yakalayan Karabulut, "O an üretmeye karar verdim. Balıkesir'de, hatta Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde o zaman için üreten yoktu. 8 yıl önce bir buçuk dönüm arazi kiraladık. Devletimiz de yardım etti, şimdi 50 dönümde üretiyoruz" dedi.

Haber: Muharrem Doğantez