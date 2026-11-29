Yol kenarında su satarak başladı! Devlet desteğiyle 50 dönümde salep üretmeye başladı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ailesine destek olmak için yazın su, kışın salep satan İrem Karabulut'un hayatı, üretime adım atmasıyla değişti. Devlet desteğini de arkasına alan Karabulut, 8 yılda büyük bir başarıya imza attı.
Giriş Tarihi:
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İrem Karabulut, ortaokul ve liseyi Edremit'te bitirdikten sonra ailesine yardım etmek için üniversite sınavlarına girmedi. Altınoluk'ta yaz aylarında yoğun olarak kullanılan yolda soğuk su sattı.
Kış aylarında da para kazanmanın ve ailesine yardım etmenin yollarını arayan Karabulut, salep yaparak sattı. Büyük bir başarı yakalayan Karabulut, "O an üretmeye karar verdim. Balıkesir'de, hatta Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde o zaman için üreten yoktu. 8 yıl önce bir buçuk dönüm arazi kiraladık. Devletimiz de yardım etti, şimdi 50 dönümde üretiyoruz" dedi.
Haber: Muharrem Doğantez
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam