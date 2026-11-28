İstanbul Esenyurt'ta bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği iddia edilen şüpheli ekiplerden kaçamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kız çocuklarını taciz eden şüpheli gözaltında. (Fotoğraflar: İHA)

Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında da bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.