Bisikletle kız çocuklarının peşine düşmüştü! Esenyurt'ta yakalanan şüpheli hakkında bir başka detay
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği belirlenen 28 yaşındaki T.T., sosyal medyada yayılan görüntüler ve şikayetler üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de benzer suçtan adli kaydının bulunduğu ortaya çıktı. T.T.'nin temmuz ayında da taciz iddiasıyla gündeme geldiği öğrenildi.
Giriş Tarihi:
İstanbul Esenyurt'ta bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği iddia edilen şüpheli ekiplerden kaçamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında da bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam