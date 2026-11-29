Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. (Foto: İHA) "ÇAYLIKTAN AŞAĞIYA DOĞRU YANARAK İNDİĞİNİ GÖRDÜM" Köy sakinlerinden Hüseyin Sarı ise büyük korku yaşadığını ifade ederek, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" diye konuştu.

O anlarda köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına patlama sesi de yansıdı. (Foto: İHA)

"EVLERE GELECEK DİYE KORKTUM"

Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu anlatan Muhammet Ali Kara da "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı. Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık" ifadelerini kullandı.





Öte yandan, olay sırasında köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına patlama sesi de yansıdı.



Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, cismin türü ve menşeinin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.