Sığınağı 11 odalı aparta çevirdiler! Küçükçekmece'deki yangında kundaklama çıktı: Ölü sayısı 3'e yükseldi
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının kundaklama sonucu başladığı belirlendi. İlk belirlemelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı faciada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yangını çıkardığı tespit edilen 24 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İlk saatlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının, polis ekiplerinin çalışmasıyla kundaklama sonucu başladığı ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, ağır yaralı Tamer Kaya'nın da yaşamını yitirmesiyle 3'e yükseldi.
Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında 23 Kasım Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında çıkan yangında Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) olay günü hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tamer Kaya (29) ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 1 kişinin tedavisi sürüyor.
SIĞINAK 11 ODALI APART OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Yangının ardından yapılan incelemede, binanın sığınak olarak inşa edilen bölümlerinin 11 odaya ayrıldığı ve her birinin stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği belirlendi.
İlk değerlendirmede elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir taksiyle binaya gelen şüphelinin birkaç kez içeri girip çıktığını, binadan ayrılmasının ardından yangının başladığını saptadı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şüpheliyi geriye doğru takip etti. Bir mekanda alkol alan şüphelinin, kokoreç yedikten sonra taksiye binerek olay yerine geldiği belirlendi.
Kimliği tespit edilen Bayram Bulut Ö. (32), Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin 24 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Bulut Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.