İstanbul Küçükçekmece 'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İlk saatlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının, polis ekiplerinin çalışmasıyla kundaklama sonucu başladığı ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, ağır yaralı Tamer Kaya'nın da yaşamını yitirmesiyle 3'e yükseldi.

Yangında ölü sayısı 3'e yükseldi. (Fotoğraf: DHA)

Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki binanın bodrum katında 23 Kasım Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında çıkan yangında Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) olay günü hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tamer Kaya (29) ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 1 kişinin tedavisi sürüyor.