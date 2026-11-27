Takla atan alkollü sürücü, aracı yardıma gelen komşusunun kullandığını iddia etti (Foto: DHA)

"ARABANIN ŞOFÖRÜNÜN O OLMADIĞINI BANA GÖSTER"

Polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü M.Ö., "Arabanın şoförü oydu. Neden üfleyeceğim ki ben? Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster" dedi. Komşusu M.K. ise "Sürücüyüm demedim ben. Komşusuyum. Gelince benim üzerime attı. Ben komşusuyum, yardıma geldim. Kamera kaydı var" diye konuştu.