Kayseri'de alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Takla atan araçtan çıkıp çağırdığı komşusunun direksiyonda olduğunu öne sürdü
Kayseri’de refüje çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine komşusunu çağıran sürücü, polis ekiplerine aracı komşusunun kullandığını iddia etti. Komşusu ise “Gelince benim üzerime attı. Ben komşusuyum, yardıma geldim.” sözleriyle iddiayı yalanladı. Yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle takla atan ve 0,94 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kazanın ardından yardıma çağırdığı komşusunun direksiyon başında olduğunu öne sürdü. İki kişinin yaralandığı kazada sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 38 LE 258 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ters dönen otomobilden kendi imkânlarıyla çıkan sürücü daha sonra olay yerine komşusunu çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
"ARABANIN ŞOFÖRÜNÜN O OLMADIĞINI BANA GÖSTER"
Polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü M.Ö., "Arabanın şoförü oydu. Neden üfleyeceğim ki ben? Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster" dedi. Komşusu M.K. ise "Sürücüyüm demedim ben. Komşusuyum. Gelince benim üzerime attı. Ben komşusuyum, yardıma geldim. Kamera kaydı var" diye konuştu.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Öte yandan, sürücü olduğu belirlenen ve yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu tespit edilen M.Ö.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.