İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği! Yaralılar var
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangında yaralananların olduğu öğrenildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Yangın, saat 04.45 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, YARALILAR VAR
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda yaralananların bulunduğu öğrenilirken, yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.