İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangında yaralananların olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (Foto: DHA)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, YARALILAR VAR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda yaralananların bulunduğu öğrenilirken, yaralıların sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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