Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf! Öldürüp delilleri yok etmeye çalışmışlar
Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadını para için öldürdüklerini itiraf eden iki sanık, cesedini yakıp balyozla parçaladıklarını anlattı...
Serik ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının 30 Nisan'da Kepez'deki bir kafeden Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar ile ayrıldığını belirledi. İki şüpheli yakalanarak tutuklandı.
UYURKEN BAŞINA TABANCAYLA ATEŞ EDİLMİŞ
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında yağma ve tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sanıklar ifadelerinde birbirlerini suçlarken, Kübra Yapıcı'nın araçta uyuduğu sırada başına tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü anlattı.Genç kadının cesedini önce gömdüklerini, daha sonra çıkararak varilde yaktıklarını ve balyozla parçaladıklarını itiraf ettiler. Ceset parçalarının Korkuteli'ndeki gölete atıldığı belirtildi. Sanıkların yargılanmasına 15 Ocak'ta Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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