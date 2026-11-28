Serik ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının 30 Nisan'da Kepez'deki bir kafeden Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar ile ayrıldığını belirledi. İki şüpheli yakalanarak tutuklandı.