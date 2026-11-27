Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişi, çarşıdaki iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri seçerek çaldı. Ertesi gece bölgeye gelen şüpheliler, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine kaçtı. Hırsızlık ve takip anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MANAVGAT'TA İŞ YERLERİNİN ÖNÜNDEKİ ÜRÜNLERİ SEÇEREK ÇALDILAR

Olay, Çolaklı Mahallesi'nde bulunan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, son bir haftadır farklı günlerde bölgeye gelen 6 kişi, iş yerlerinin önünden çok sayıda ürün çaldı. 23 Kasım Pazartesi günü de çarşıya gelen şüpheliler, iş yerlerinin önünde sergilenen ürünleri inceledi. Şüpheliler, beğendikleri ürünleri çalarak bölgeden uzaklaştı.