Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde evlere ve bahçelere taş attığı öne sürülen kişinin yakalanmasını isteyen mahalle sakinleri, yaşadıkları korku nedeniyle geceleri ellerinde fenerlerle nöbet tutuyor. "Geçen gün attığı taş kafama geldi, neye uğradığımı şaşırdım" diyen Gurbet Karakuş, "Attığı taşlar şeker kasesi kadar. Canımızdan olacağız diye korkuyoruz" ifadesini kullandı. Muammer Karakuş ise şahsın geliş saatlerinin belli olmadığını belirterek, "Bu köyün içinden birisi ama kim" dedi. Evrenköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır geceleri ortaya çıktığını belirttikleri kişinin attığı taşlarla evlerin camlarına zarar verdiğini, kendilerinin ve çocuklarının can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Mahalleli fenerle nöbet tutuyor

ADAPAZARI'NDA TAŞ ATAN GİZEMLİ KİŞİ MAHALLEYE KORKU SALIYOR

Mahalledeki iddialara göre, yaklaşık bir aydır gece saatlerinde görüldüğü belirtilen ve sosyal medyada "Gulyabani" benzetmesi yapılan kişi nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Karanlığın çökmesiyle evlerinden çıkmaya çekinen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ellerinde fenerlerle geç saatlere kadar çevrede nöbet tutuyor. Son dönemde daha büyük taşlar atıldığı ve bazı evlerin camlarının hedef alındığı belirtilirken, bir komşularının korku nedeniyle evini terk ettiği ifade edildi.