Aile büyüklerinizin çocukluğunu, gençliğini, ilk işini, yaşadığı şehri, göç hikâyesini veya unutamadığı bir günü ne kadar biliyorsunuz? Çoğu zaman bu soruları sormak için geç kalıyoruz. Oysa her ailenin içinde anlatılmayı bekleyen bir hayat hikâyesi var. Bir gün bu hikâyeler, sahip olduğunuz en kıymetli aile mirasına dönüşebilir.

Aile büyüklerinizin anlattığı hikâyeler, gelecek kuşaklara bırakacağınız en değerli miras olabilir. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

ESKİ BİR DOSTUNU ARA

"Bir ara mutlaka görüşelim" deyip aylarca aramadığınız biri var mı? Belki okul arkadaşınız, eski bir çalışma arkadaşınız, çocukluk dostunuz ya da uzun zamandır sesini duymadığınız bir akrabanız… 2027'de bu ertelemeyi bitirin. Bir mesajla yetinmek yerine telefon açın. Müsaitse bir kahve içmek için buluşma planlayın.

Aklınıza gelen ilk kişiyi seçin. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir dost, eski bir komşu veya bir aile büyüğü… Mesajla geçiştirmeyin, telefon açın. Bir kahve buluşması planlayın. Bazen bir ilişkinin yeniden canlanması için ilk adımı atmak yeterlidir.

Kendinizle baş başa kalacağınız bir gün planlayın

Kendinize ayıracağınız zamanın mutlaka pahalı bir etkinlik veya uzun bir gezi olması gerekmiyor.

Şehirde daha önce gitmediğiniz bir semte uğrayın. Bir müzeyi veya sergiyi kendi hızınızda gezin.

Yürüyün, sevdiğiniz bir kitabı okuyun, kahve için. Plan yaparken başkalarını düşünmeyin.

Yeni yılda hayatınızı değiştirmek için büyük kararlar almanız gerekmiyor. Bir dostun sesini duymak, telefondan uzaklaşmak, karşılık beklemeden iyilik yapmak, kendinize zaman ayırmak ve aile hikâyelerinizi kayda geçirmek… Bazen küçük alışkanlıklar, hayatın en güzel taraflarını yeniden hatırlatır.