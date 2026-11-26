Ankara'da 76 yaşındaki adama FETÖ yalanıyla 810 bin liralık tuzak
Ankara’nın Sincan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 76 yaşındaki Ramazan Y.’yi FETÖ soruşturması yalanıyla kandırdı. Evine yakın bir kuyumcuda 140 gram altınını bozduran Ramazan Y., 810 bin lirayı şüphelilerin gönderdiği hesaba aktardı. Para transferini tespit eden polis ekipleri, hesaba bloke koydurarak dolandırıcılığı önledi.
Ramazan Y.'yi telefonla arayan şüpheliler, hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü, kimlik bilgilerinin suç örgütlerince ele geçirildiğini ve aile üyelerinin isimlerinin de soruşturmaya karıştığını öne sürdü. Ramazan Y.'ye bölgede yürütüldüğünü söyledikleri operasyona dahil edildiğini belirten şüpheliler, evinin yakınındaki kuyumcuda 140 gram altınını bozdurup parayı gönderdikleri IBAN'a yatırmasını istedi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden Ramazan Y.'nin altınlarını bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ramazan Y., altınlardan elde ettiği 810 bin lirayı şüphelilerin bildirdiği hesaba aktardı.
TRANSFERİ TESPİT EDEN POLİS HESABA BLOKE KOYDURDU
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait banka hesabına gelen parayı tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle hesaba bloke konuldu ve Ramazan Y.'nin 810 bin lira dolandırılmasının önüne geçildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında Ramazan Y.'nin şikâyeti alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAHTE KİMLİK GÖSTERİP GÖRÜŞMEYİ GİZLİ TUTMASI İÇİN YEMİN ETTİRDİLER
Ramazan Y., kendisini arayan şüphelilerin sahte polis kimliği ve çeşitli belgeler gösterdiğini anlattı. Şüphelilerin, FETÖ bağlantısı iddiasıyla 41 kişiyle birlikte adının suça karıştığını söylediklerini aktaran Ramazan Y., "Suç kayıtlarımızda herhangi bir sicilin yok. Devlete yardımcı olur musunuz' şeklinde yaklaştılar" dedi.
İMZASININ ALTINA İKİ NOKTA KOYDURDULAR
Şüphelilerin telefonda konuştuklarını kimseyle paylaşmamasını istediğini söyleyen Ramazan Y., bankadan çıktıktan sonra polis ekiplerinin kendisine ulaştığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı.
"Bir de bir yemin ettirdi. Burada kuyumculara operasyon düzenleyecekleri için bizdeki altınları kullanacaklarını belirterek, oradan faturasını alıp tekrar altınların bize iade edileceğini, kuyumcuda altınları bozdurmamı ve bankaya giderek parayı yatırmamı istediler. Bankaya gittim buraya parayı yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra dekont makbuzunu aldım. İmzamın altına iki tane de nokta işareti 'Bu bizim şifremiz diyerek' koyduk. Ondan sonra bankadan çıktım. Tam telefonumla, 'İşlem tamam' diyeceğim zaman Ankara Emniyeti'nden arkadaşlar geldi, dolandırıldığımı söylediler. Paramın da bloke edildiğini anlattılar. Ankara Emniyeti'nden Allah razı olsun. Demek ki devletimiz var, devletimiz ayakta"