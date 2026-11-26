Sahte operasyon için 140 gram altın bozdurttular. (Foto: DHA)

İMZASININ ALTINA İKİ NOKTA KOYDURDULAR

Şüphelilerin telefonda konuştuklarını kimseyle paylaşmamasını istediğini söyleyen Ramazan Y., bankadan çıktıktan sonra polis ekiplerinin kendisine ulaştığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı.

"Bir de bir yemin ettirdi. Burada kuyumculara operasyon düzenleyecekleri için bizdeki altınları kullanacaklarını belirterek, oradan faturasını alıp tekrar altınların bize iade edileceğini, kuyumcuda altınları bozdurmamı ve bankaya giderek parayı yatırmamı istediler. Bankaya gittim buraya parayı yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra dekont makbuzunu aldım. İmzamın altına iki tane de nokta işareti 'Bu bizim şifremiz diyerek' koyduk. Ondan sonra bankadan çıktım. Tam telefonumla, 'İşlem tamam' diyeceğim zaman Ankara Emniyeti'nden arkadaşlar geldi, dolandırıldığımı söylediler. Paramın da bloke edildiğini anlattılar. Ankara Emniyeti'nden Allah razı olsun. Demek ki devletimiz var, devletimiz ayakta"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN